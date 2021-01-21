Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 20. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 20.01.2021 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Yeni Malatyaspor
|1
|2
Atakaş Hatayspor Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.01.2021 16:00
Atakaş Hatayspor Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri
Ramazan Keleş(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Erkan Engin(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
34. Akın Alkan, 5. Isaac Sackey, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 90. Strahıl Venkov Popov, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 28. Adama Traore, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
33. Yavuz Buğra Boyar, 2. Burak Can Çamoğlu, 55. Yusuf Abdioğlu, 4. Soner Örnek, 19. Muhammed Mert, 10. Selim Ilgaz, 23. Abdurrahman Canlı, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 41. Joseph Akomadı, 3. Alexandros Katranıs
Teknik Sorumlu
Goller
Aaron Salem Boupendza,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Abdioğlu 90+6.dk, Sarı Kart Muhammed Mert 90+8.dk, Sarı Kart Isaac Sackey 51.dk, Sarı Kart Aabıd Rayane 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Mesut Çaytemel 90+1.dk, Aabıd Rayane 78.dk, Mame Bıram Dıouf 78.dk, Adama Traore 57.dk
Oyuna Girenler
Soner Örnek 90+1.dk, Muhammed Mert 78.dk, Mohammed Kesselly Kamara 78.dk, Selim Ilgaz 57.dk
Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 6. Afrıyıe Acquah, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 20. Ahmed Ildız, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli, 8. Fernando Ruben Zuquı, 11. Jody Lukoki, 39. Erkan Kaş, 70. Erşan Yaşa, 14. Doğukan Emeksiz
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
Zeki Yavru,53.dk (f), Adem Büyük,77.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Adem Büyük 80.dk, Sarı Kart Teenage Lınganı Hadebe 45+2.dk, Sarı Kart Afrıyıe Acquah 39.dk
Oyundan Çıkanlar
Zeki Yavru 84.dk, Kubilay Kanatsızkuş 90+7.dk, Afrıyıe Acquah 84.dk
Oyuna Girenler
Ahmed Ildız 84.dk, Fernando Ruben Zuquı 90+7.dk, Mustafa Eskihellaç 84.dk
Süper Lig 20. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|38
|20
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|38
|16
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|36
|23
|4
|Gaziantep FK
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|34
|10
|5
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|31
|4
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|30
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|27
|2
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|25
|6
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|12
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|24
|-8
|13
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|14
|Başakşehir FK
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|23
|-6
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|22
|0
|16
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|22
|-8
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|19
|-19
|19
|BB Erzurumspor
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|16
|-16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|15
|-9
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|14
|-18
Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları
|19.01.2021
|Kayserispor
|2-0
|Başakşehir FK
|19.01.2021
|Trabzonspor
|3-1
|Konyaspor
|19.01.2021
|Göztepe
|4-0
|Gençlerbirliği
|20.01.2021
|Galatasaray
|6-1
|Denizlispor
|20.01.2021
|Çaykur Rizespor
|3-0
|Gaziantep FK
|20.01.2021
|Hatayspor
|1-2
|Yeni Malatyaspor
|21.01.2021
|BB Erzurumspor
|Alanyaspor
|21.01.2021
|MKE Ankaragücü
|Kasımpaşa
|21.01.2021
|Sivasspor
|Fenerbahçe
|21.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Beşiktaş