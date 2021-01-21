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Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 20.01.2021 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR YENİ MALATYASPOR
Atakaş Hatayspor Yeni Malatyaspor
1 2

Atakaş Hatayspor Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.01.2021 16:00

Atakaş Hatayspor Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Ramazan Keleş(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Volkan Bayarslan(var), Erkan Engin(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

34. Akın Alkan, 5. Isaac Sackey, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 90. Strahıl Venkov Popov, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 28. Adama Traore, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 2. Burak Can Çamoğlu, 55. Yusuf Abdioğlu, 4. Soner Örnek, 19. Muhammed Mert, 10. Selim Ilgaz, 23. Abdurrahman Canlı, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 41. Joseph Akomadı, 3. Alexandros Katranıs

Teknik Sorumlu

Goller

Aaron Salem Boupendza,87.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yusuf Abdioğlu 90+6.dk, Sarı Kart Muhammed Mert 90+8.dk, Sarı Kart Isaac Sackey 51.dk, Sarı Kart Aabıd Rayane 61.dk

Oyundan Çıkanlar

Mesut Çaytemel 90+1.dk, Aabıd Rayane 78.dk, Mame Bıram Dıouf 78.dk, Adama Traore 57.dk

Oyuna Girenler

Soner Örnek 90+1.dk, Muhammed Mert 78.dk, Mohammed Kesselly Kamara 78.dk, Selim Ilgaz 57.dk

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 57. Issam Chebake, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 6. Afrıyıe Acquah, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük, 9. Umut Bulut

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 20. Ahmed Ildız, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli, 8. Fernando Ruben Zuquı, 11. Jody Lukoki, 39. Erkan Kaş, 70. Erşan Yaşa, 14. Doğukan Emeksiz

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Zeki Yavru,53.dk (f), Adem Büyük,77.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Adem Büyük 80.dk, Sarı Kart Teenage Lınganı Hadebe 45+2.dk, Sarı Kart Afrıyıe Acquah 39.dk

Oyundan Çıkanlar

Zeki Yavru 84.dk, Kubilay Kanatsızkuş 90+7.dk, Afrıyıe Acquah 84.dk

Oyuna Girenler

Ahmed Ildız 84.dk, Fernando Ruben Zuquı 90+7.dk, Mustafa Eskihellaç 84.dk

Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş18122441213820
2Fenerbahçe18122438223816
3Galatasaray19113540173623
4Gaziantep FK1997333233410
5Hatayspor199462824314
6Alanyaspor1893629163013
7Trabzonspor198652322301
8Fatih Karagümrük187653024276
9Yeni Malatyaspor197662725272
10Göztepe196762822256
11Antalyaspor19676202625-6
12Çaykur Rizespor19667263424-8
13Sivasspor18585202223-2
14Başakşehir FK19658253123-6
15Konyaspor196492727220
16Kasımpaşa18648212922-8
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği195410193819-19
19BB Erzurumspor194411183416-16
20MKE Ankaragücü184311213015-9
21Denizlispor193511183614-18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları

19.01.2021Kayserispor2-0Başakşehir FK
19.01.2021Trabzonspor3-1Konyaspor
19.01.2021Göztepe4-0Gençlerbirliği
20.01.2021Galatasaray6-1Denizlispor
20.01.2021Çaykur Rizespor3-0Gaziantep FK
20.01.2021Hatayspor1-2Yeni Malatyaspor
21.01.2021BB Erzurumspor Alanyaspor
21.01.2021MKE Ankaragücü Kasımpaşa
21.01.2021Sivasspor Fenerbahçe
21.01.2021Fatih Karagümrük Beşiktaş
Onur Çelik
Spor Editörü
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