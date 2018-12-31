Atakum Anadolu İHL ‘Genç Sesler Musiki Yarışması’nda il birincisi oldu

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL) "Genç Sesler Musiki Yarışması"nda Samsun birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokulları ve liseler arasında düzenlenen "Genç Sesler Musiki Yarışması" Samsun Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti.

Geleceğin sanatçı ve sanatsever bireylerini yetiştirmek, öğrencilerin sanata olan ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, onları sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere teşvik etmek ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak, musiki kültürünün tanıtılmasını, benimsetilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla planlanan yarışmaya Samsun'dan 6 ortaokul ve 7 lise katıldı.

Birinci olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülkadir Moral, "Bu yarışmaya katılarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. Bu yarışmada birinci olmam bana güç verdi, cesaretlendirdi. Artık bu alanda ilerleyebileceğim konusunda kendime güveniyorum. Musiki müziğin aslıdır. Çok severek yaptığım bu işi daha da profesyonelleştirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Genç Sesler Musiki Yarışması lise kategorisinde il birincisi Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi olurken ikinciliği Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti.

Kaynak: İHA