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  3. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal açıklama: Son kullanma tarihi bitmiş yiyecekleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal açıklama: Son kullanma tarihi bitmiş yiyecekleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz

Samsun'un Atakum ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci, büyük marketlerden son kullanma tarihi bitmiş ürünleri alarak ihtiyaç sahipleri ailelere dağıttığını açıkladı. Söz konusu açıklamaya AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek tepki gösterdi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal açıklama: Son kullanma tarihi bitmiş yiyecekleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, dün Vedat Türkali Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

CHP'li Başkan Cemil Deveci, Atakum'da ihtiyaçlarını karşılayamayan belediyelerin olduğunu belirterek, uluslararası yardım şirket ve dernekleri  ile kuruluşları ile iş birlikleri olduğunu söyledi. Uluslararası büyük marketlerle işbirlikleri olduğunu kaydeden Deveci," Karadeniz'deki bütün marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz, gidip alıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" dedi.

Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek," CHP’li Atakum Belediye Başkanından Şaşırtan Açıklama! 'Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz.' Sözün bittiği yerdeyiz…" ifadelerini kullandı. 

 

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal açıklama: Son kullanma tarihi bitmiş yiyecekleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruzAtakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal açıklama: Son kullanma tarihi bitmiş yiyecekleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz

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