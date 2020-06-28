Atakum Belediyesi YKS’ye giren adayları yalnız bırakmadı

Atakum Belediyesi, korona virüsü salgını önlemleri altında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi üniversiteli olabilmek için ter döken adayları yalnız bırakmadı.

Atakum'daki tramvay istasyonları ve sınav merkezi olarak belirlenen okulların girişine stant kuran belediye ekipleri, adaylara binlerce maskenin yanı sıra bardak su dağıttı, dezenfektan ile ellerini steril hale getirmelerini sağladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS'de günlük ortalama 15 bin Atakumlu aday, üniversiteli olabilmek için ter döktü. Adaylar, salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınav öncesinde tramvay istasyonları ve sınav merkezlerinin önünde Atakum Belediyesi ekiplerince karşılandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde istasyon ve okulların önünde maske ile su dağıtımına başladı. Samsun Atakum'da cumartesi ve pazar günleri sınava giren ortalama 15 bin adaya binlerce maske ulaştırıldı. Adaylara bardak su ve el dezenfektanı da sunan belediye ekipleri, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin sağlık ve başarı dileklerini iletti. Üniversiteli olabilmek için aylarca hazırlandıkları sınav öncesinde Atakum Belediyesi'nin maske, su ve dezenfektan desteği ile mutlu olduklarını belirten adaylar, belediye emekçileri ve Başkan Deveci'ye teşekkür etti.

Sınav merkezleri steril hale getirilmişti

YKS'den günler önce okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yürüten belediye ekipleri, adayların ve ÖSYM görevlilerinin sağlığı için sınav merkezlerini steril hale getirmişti. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hijyen timi, okulları tek tek ziyaret ederek öğrencilerin sosyal mesafe kuralları altında ter dökeceği sınav salonlarını dezenfekte etmişti. Özel dezenfektan madde kullanan ekipler, öğrencilerin kullanacağı sıra ve masalar ile sınav gözetmenlerine ait kürsüleri hijyenik hale getirmişti. YKS'den haftalar önce sınava girecek adaylar için Psikolojik Destek Hattı kuran Atakum Belediyesi, stres ve kaygı yaşayan gençler ile velilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermişti. Psikologlara telefonla ulaşan adaylar ve aileleri, sınav öncesi kaygı seviyelerinin azaltabilmek için ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanmıştı.

"Tüm adaylarla dayanışma içerisindeyiz"

Korona virüsü salgını ile mücadele önlemleri altında gerçekleştirilen sınavda adayların ve ÖSYM görevlilerinin sağlıklarını koruyabilmek için tüm belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, şunları söyledi:

"Üniversiteli olmak isteyenler için YKS önemli bir basamak. Adayların yaşamlarının geri kalanı bu sınava göre şekillenecek. Ülkemizde korona virüsü salgını başlayınca sınav tarihi önce ileri sonra tekrar geri alındı. Bu süreçte adaylar stres yaşadı. Atakum Belediyesi her zaman onların yanındaydı, onlarla dayanışma içerisindeydi. Psikologlarımızla telefon görüşmeleri yaptılar, sıkıntılarını anlattılar, birlikte çözüm aradılar. Atakum'da ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerini dezenfekte ederek steril hale getirdik. Atakumlu YKS adaylarını, iki gündür tramvay istasyonları ve sınav merkezlerinin önünde karşılıyoruz. Onlara maske, su ve dezenfektan desteği sağlıyoruz. Tüm adayların hazırlık döneminde verdikleri emeğin karşılığını alabilmesini, hayallerindeki üniversiteye yerleşebilecek puana ulaşabilmesini diliyorum. Adayları sınav öncesinde karşılayan belediye emekçilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA