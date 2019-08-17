Atakum Belediyesi’nden şiddetle mücadele atağı

Samsun'un Atakum İlçe Belediyesi, kadına ve çocuğa şiddet, taciz, tecavüz ve istismarla mücadele kapsamında Hukuk Komisyonu ile Kadın Hakları ve Sosyal İşler Komisyonunun hazırladığı 12 maddelik eylem planını hayata geçiriyor.

Atakum Belediye Meclisi'nde CHP'li Meclis Üyeleri Dilek Çınar, Özlem Danışman ve Füsun Uzun'un Temmuz ayında meclis başkanlığına sunduğu, kadına ve çocuğa şiddet, taciz, tecavüz ve istismarla mücadeleye yönelik araştırma önergesi ile araştırma raporunda yer alan 12 maddelik eylem planı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin onayıyla uygulamaya koyuluyor.

12 madde hayata geçecek

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan "Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak kendi görev alanına giren konularda iş birliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir kararlarını ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür" maddesinden ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nde yer alan "Alınacak tedbirlere, yerine göre hükümet kuruluşları, ulusal, bölgesel ve yerel parlamentolar ve yönetimler, ulusal insan hakları kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi ilgili tüm aktörler müdahil olacaktır" maddelerinden yola çıkılarak hazırlanan raporda Atakum Belediyesi sınırları içerisinde eğitim, istihdam ve belediye hizmetleri konusunda 12 maddelik eylem planı oluşturuldu.

Profesyonel eğitim

Meclis komisyonlarının hazırladığı rapora göre; Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversite ve baro ile iş birliği yapılacak okullarda psikolog ve avukatlar eşliğinde ailelere ve çocuklara eğitim seminerleri düzenlenecek. Atakum'da görev yapan muhtarlar ile iş birliği yapılarak köy konaklarında seminerler verilecek. Atakum Belediyesi'ne ait Kadın Kültür Evleri'nde konuyla ilgili profesyonel personel istihdam edilerek bu alanlarda Atakumlulara eğitimler verilecek ve belediyenin konuya ilişkin hizmetleriyle alakalı da bilgilendirmeler yapılacak. Aynı zamanda konuyla ilgili görseller hazırlanarak toplumdaki duyarlılığın artırılması için de önemli çalışmalar yapılacak.

Mağdur kadına destek

Diğer yandan eylem planında şiddet, taciz, tecavüz ve istismara maruz kalmış yurttaşlar için de destek programı hazırlanacak. Mağdurlara tıbbi, psikolojik ve hukuki desteğin yanı sıra ilgili birimin uygun gördüğü acil durumlarda da maddi destek sağlanabilecek. Atakum Belediyesi ilçedeki kadın sığınma evinin fiziki şartlarının iyileştirilmesinde etkin rol oynayarak bu alanlardaki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyecek. İstihdam politikalarında mağdur kadınlara öncelik tanınarak, kadınların hayata tutunması sağlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 183 danışma hattının daha duyurulur hale getirilecek ve bu konuda belediyenin kendi danışma hattının oluşturulacak.

Gönüllü grubu kuruluyor

İlgili raporda projelerle ilgili de önemli hedefler yer aldı. Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek uyguladıkları mevcut projelerin Atakum yerelinde ortaklaşa yürütülürken, aynı zamanda projelerin uygulama noktasında pilot bir bölge belirlenerek uygulanmaya başlanacak. Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gönüllü kadınların katılımıyla oluşacak çalışma grubuyla da projelerin geniş kitlelere yayılması sağlanacak.

Kaynak: İHA