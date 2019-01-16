Atakum’a Çok Amaçlı Katlı Otopark

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, nüfus artışının ortaya çıkaracağı otopark ihtiyacını, gerçekleştirdikleri planlama ile bugünden çözdüklerini ve bu anlamda, ilçenin çeşitli noktalarında katlı ve kapalı otoparklar inşa ettiklerini söyledi.

Karadeniz'in en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi Atakum'un geleceğini inşa ettiklerini kaydeden Başkan İshak Taşçı, "İlçemizde hayata geçirdiğimiz yatırımlar, daha proje aşamasındayken birçok farklı alanda yapılan planlamalardan sonra hayata geçiyor. Atakum Belediyesi olarak, ilçemizin sadece bugünkü ihtiyaçlarını değil, gelecekte ihtiyaç duyabileceği birçok hizmeti de şimdiden planlıyoruz. Atakum, Karadeniz'in en hızlı büyüyen ilçesi, rekor düzeyde aldığımız göç sonucu doğacak otopark ihtiyacına da şimdiden çözüm üretiyoruz. Bu anlamda ilçemizin çeşitli noktalarında açık, kapalı ve katlı otoparklar hayata geçiriyoruz" dedi.

Hem otopark hem pazar yeri

Atakum'un kalabalık mahallelerinde hayata geçirdikleri otoparkların, haftanın belirli günlerinde de Pazar yeri olarak hizmet vereceğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bu anlamda inşaat çalışmalarını sürdürdüğümüz Yeni Mahalle Sosyal Tesisleri içerisinde 5 bin metrekarelik bir kapalı otopark hayata geçiriyoruz. Yapımını planladığımız katlı otoparklardan birini de Cumhuriyet Mahallesi'nde hayata geçiriyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat çalışmalarını sürdürdüğümüz Çok Amaçlı Katlı Otoparkımız da haftanın belirli günlerinde mahalle halkına pazar yeri olarak hizmet verecek. Atakum Belediyesi olarak ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamaya, geleceğini planlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA