Atakum’da çocuklarla çifte bayram

Atakum Belediyesi ve Atakum Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle, Kurban Bayramı öncesinde korunmaya muhtaç çocuklara tiyatro ve palyaço gösterisi gerçekleştirildi. Adeta çifte bayramın yaşandığı günde, çocuklar doyasıya eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Atakum Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Atakum Belediyesi iş birliğiyle korunmaya muhtaç çocuklara Kurban Bayramı öncesinde tiyatro gösterisi ve palyaço etkinliği düzenlendi. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ve Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Av. Merve Selin Cengiz'in karşılayarak yakından ilgi gösterdiği 40'a yakın çocuk doyasıya eğlendi. Yedek Kulübesi Oyuncularının "İbiş ve Efendisi" adlı komedi oyununun sahnelendiği etkinlikte çocuklar hem oyunda aktif rol aldı hem de kahkahalara boğuldu. Oyun ağabeyi olan palyaço ile birlikte eğlenceli müzikler eşliğinde dakikalarca dans eden minikler, ardından palyaçoyla beraber şişirdikleri balonlarla da keyifli vakit geçirdi.

"Hepinizi çok seviyoruz"

Çocukların Atakum Belediyesi'ni şenlendirdiği için çok mutlu olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, "Sizleri burada görmek bizim için çok önemli. İyi ki geldiniz. Sizleri her zaman buraya bekliyoruz. Elbette bizler de sizi ziyaret edeceğiz. Sizden bunun sözünü de aldık, en kısa zamanda Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci ile ziyarete geleceğiz. Tiyatro, müzik, dans ne isterseniz hepsini yerine getirmek için çalışacağız. Hepiniz çok güzelsiniz ve hepinizi çok seviyoruz" dedi.

Öğretmenlerden teşekkür

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinliğin bitiminde tiyatro oyuncuları ve palyoça ile vedalaşan çocuklar, Atakum Belediyesinden mutlu ayrılırken, öğretmenler etkinliğin çocuklar için çok faydalı ve eğlenceli geçtiğini söyleyerek emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Kaynak: İHA