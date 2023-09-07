Atakum’da engeller dayanışmayla aşılıyor

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde engelli vatandaşlar için hayata geçirilen projelerle, kentte örnek bir dayanışma sergileniyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Atakum’da engeller dayanışmayla aşılıyor

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde engelli vatandaşlar için hayata geçirilen projelerle, kentte örnek bir dayanışma sergileniyor.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle engelli vatandaşlar için birbirinden önemli projelere imza atılıyor. Demokratik yönetim anlayışının en güzel örneklerinden Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi, göreve başladığı Aralık 2021'den itibaren engelli vatandaşların sorunlarını çözmek ve toplumsal hayatın her alanında aktif rol almaları sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

356 engelli arabası ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Engelli Meclisi Başkan Nadide Döktür ve meclis üyeleri; Atakum Belediyesi'nin desteğiyle vatandaşların sorunlarını birebir takip etmek ve taleplerini dinlemek için bugüne kadar 250 engelli vatandaşa ziyaret gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarla, 350'si manuel, 6'sı akülü olmak üzere toplam 356 engelli arabası, 4 hasta yatağı ve 50 koltuk değneği ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Ekonomik sorun yaşayan vatandaşlar için ise gıda kolisi desteği verildi. Bugüne kadar 50 engelli vatandaşa AtaKart dağıtıldı. Vatandaşlar kartlardaki puanlarla aylık gıda ve temizlik ürünleri ihtiyaçlarını karşıladılar.

Hayatın her alanında

Meclisin, sanat ve spor alanındaki çalışmaları da hız kesmedi. Heyecanlı ve eğlenceli spor karşılaşmaları sonrasında Atakum Belediyespor bocca ve badminton dalında dereceye giren sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldılar. Meclis üyeleri ve engelli çocuklar Down Sendromu Farkındalık Haftası nedeniyle Nuri Asan Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştirildi. Minikler, takım formalarını giyerek Samsunspor A Takımı sporcuları ile yeşil sahada antrenman yaptı.

Engelli meclis üyeleri, engelli öğrenciler ve Atakum Halk Eğitim Merkezi'nin engelli hocalarından oluşan Gökkuşağı Korosu verdiği konserlerle beğeni topladı. Yoğun katılımın olduğu konserler, sanatseverlerden büyük alkış aldı. Atakum Belediyesi AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri ile boyama ve resim çalışmasından hobi bahçesinde fide dikimine minikler, birçok etkinlikte aktif rol aldı.

Tam destek

Engelli Haftası dolayısıyla düzenlenen paneller ve engelli vatandaşların resim ve el emeği ürünlerinden oluşan sergiler ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Atakum Belediye Başkanı Av Cemil Deveci'nin katılımıyla sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve engelli vatandaşlarla gerçekleştirilen yürüyüşler kamuoyunda ses getirdi. Engelli vatandaşlar, sorunlarını ve taleplerini tüm dünyaya duyurma imkânı buldular. Atakum Belediyesi, kent genelinde engelli vatandaşlar için bozuk rampaların onarım işlemlerini tamamlayıp, vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi. Belediyenin Evde Destek Hizmetleri engelli vatandaşlara saç bakımından temizliğe ve market alışverişine kadar birçok alanda destek oldu.

Atakum’da engeller dayanışmayla aşılıyor

Atakum’da engeller dayanışmayla aşılıyor

Atakum’da engeller dayanışmayla aşılıyor

Atakum’da engeller dayanışmayla aşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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