Atakum’da "Kadın Emeği Festivali" başladı

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi ile Samsun El Emeği Platformu iş birliğince hazırlanan "Kadın Emeği Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi ile Samsun El Emeği Platformu iş birliğince "Atakum'da Güçlü Kadın" sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan Kadın Emeği Festivali'nin açılışı yapıldı. Birbirinden değerli el yapımı ürünlerin vatandaşların beğenisine sunulduğu festivalin açılış kurdelesini kesen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Belediyesi'nin daha da güçlü olacağını söyledi. Böyle çalışmaları destekleyeceklerini ifade eden Deveci, "Seçim öncesinde de bunları söylemiştik. Şimdi ise belediye başkanıyım. Belediyenin müthiş bir kadrosu var. O kadro, bizim hayallerimiz, sizin enerjiniz 5 yıl sonra Atakum'u kültür-sanat merkezi yapacak. Turizm kenti yapacak. Hayatın her alanında yaşanabilen bir kent olacak. Çocuklar, engelliler herkes bir yerden tutuyor olacak ve bu kent kültür sanat kenti ve aynı zamanda engelsiz kent olacak" dedi.

"Artık Türkiye bundan kurtulmalı"

Salıpazarı ve Terme ilçelerinde çok büyük bir afet yaşandığını kaydeden Başkan Deveci, "İki can kaybımız var. Bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Atakum Belediyesi olarak o bölgeye desteğimizi sonuna kadar vermeye hazırız. Bir diğer felaket de birkaç gün önce yaşandı. Sıkça olduğu gibi, bir kadın eşi tarafından ama diğerlerinden farklı olarak çocuğunun gözü önünde hunharca katledildi. Artık Türkiye bundan kurtulmalı. Kadınlar, gençler, erkekler, çocuklar bu ülkenin herkes tarafından yaşanabilir olması için gayret göstermeli. Eminelerin bir daha bu gibi davranışla karşılaşmayacağı bir Türkiye'nin yaratma eylemi de bu gibi etkinliklerle ortaya çıkar. O yüzden buradaki faaliyet önemli. Biz bu etkinlikleri çoğaltacağız. Atakum Belediyesi olarak kaynaklarımızın önemli bölümünü bu faaliyetlere aktaracağız" diye konuştu.

2 gün sürecek festivalde 50'den fazla stantta kadın emeğiyle ortaya çıkan ürünler satışa sunulacak. Etkinlikte ayrıca Atakum KETEM'den festivale katılacak olan hemşireler kadın sağlığıyla ilgili ücretsiz bilgilendirme yapacak. Diyetisyenler ise vatandaşların kilo kontrolü ve sağlıklı beslenmeyle alakalı sorularına cevap verecek

Kaynak: İHA