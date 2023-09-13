Atakum’da yol yapım ve onarım çalışmaları

Atakum Belediyesi ekipleri yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Atakum’da yol yapım ve onarım çalışmaları

Atakum Belediyesi ekipleri yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Atakum Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada mesai harcıyor. Kentin birçok noktasında yol yapım onarım işleri sürerken, temizlik ile parkların bakımları da devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin merkez ve kırsal mahallelerinde yüksek ağırlıkta araç geçişi ve zamana bağlı yıpranmalar nedeniyle zarar gören asfalt kaplamaları onararak yolların güvenliğini ve konforunu artıyor. Şehir içindeki bazı sokaklarda da kullanım zorluğu oluşturan noktalarda da kilit taş parke çalışması yapıyor. Diğer yandan bir süre önce yaşanan sel afetinin izlerini de silmek için kırsal mahallelerdeki problemli yollara da müdahale ediyor. Aynı zamanda, kanal açma ve reglaj çalışmaları yapıyor. Kentin fiziki ihtiyaçlarına ve Atakum sakinlerinin taleplerine göre programlamasını gerçekleştiren ekipler aynı anda çok sayıda bölgede çalışıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların yeni eğitim öğretim dönemine başlamasıyla birlikte kentin tüm okullarının bahçelerinde yoğun temizlik çalışması gerçekleştirdi. İbadethaneler ve pazar yerleri gibi ortak alanlarda rutin temizlik işlemlerini sürdürdü. Ekipler, evlerde yapılan inşaat çalışmaları sonrasında ortaya çıkan moloz atıklarını, çöp konteynerlerine bırakılan hacim olarak büyük atıkları da kepçeler yardımıyla topladı.

Atakumluların nefes aldığı ve keyifle vakit geçirdiği alanlardan olan parklarda da çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin parklarında ot biçimi, onarım, peyzaj gibi alanlarda yoğun mesai geçirdi. Her gün düzenli olarak yapılan çalışmalarla vatandaşlar kent içerisinde dahi doğayla buluşmaya devam etti.

Atakum’da yol yapım ve onarım çalışmaları

Atakum’da yol yapım ve onarım çalışmaları

Atakum’da yol yapım ve onarım çalışmaları

Atakum’da yol yapım ve onarım çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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