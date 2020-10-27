Fettucine Alfredo tarifi | Gelinim Mutfakta Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Altay - Tuzlaspor maçı ertelendiReşadiye'de Kaymakam ve Belediye Başkanından örnek davranış! çöp topladılarSivas Divriği pilavı tescillendiGemlik Belediyesi’nde bir tıkla imar durumu öğrenilecek!MHP lideri Bahçeli sert konuştu: Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadıMilan Sparta Prag maçını Halis Özkahya yönetecekYapı Kredi, İNG ve Ziraat Bankası güncel döviz kurları |27 Ekim salı 2020 Döviz kuru ne kadar?28-29 Ekim bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık olacak?28-29 Ekim noter açık mı, kaça kadar açık? 28-29 Ekim noter çalışma saatleri
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. D Grubu ikinci maçında Atalanta, Ajax'ı ağırlıyor. Peki, Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı ikinci haftasıyla devam ediyor. Birçok keyifli maçın oynanacağı geceyi futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. Bu akşam B Grubu ikinci maçlarında Atalanta ile Ajax karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde. Avrupa kupalarında Ajax ile ilk kez eşleşen Atalanta, aynı zamanda bir Hollanda temsilcisine de ilk kez rakip olacak. Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Ajax (2G 5B), son mağlubiyetini Şubat 2010'da Juventus'tan aldı (Avrupa Ligi'nde 1-2). Peki, Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Atalanta ve Ajax, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Azzurri d'Italia Stadı'nda oynanacak. Maçı, Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Damir Skomina'nın yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Atalanta - Ajax mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 4 kanalından izlenebilecek. 

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A    

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München  
23:00 Atletico Madrid v Salzburg  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter 
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City  
23:00 Porto v Olympiakos  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax  
23:00 Liverpool v Midtjylland  

28 Ekim Çarşamba: 

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E 
20:55 Krasnodar v Chelsea  
23:00 Sevilla v Rennes  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev  
23:00 Juventus v Barcelona  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain  
23:00 Manchester United v RB Leipzig  

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT