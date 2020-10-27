Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. D Grubu ikinci maçında Atalanta, Ajax'ı ağırlıyor. Peki, Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Şampiyonlar Ligi heyecanı ikinci haftasıyla devam ediyor. Birçok keyifli maçın oynanacağı geceyi futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. Bu akşam B Grubu ikinci maçlarında Atalanta ile Ajax karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde. Avrupa kupalarında Ajax ile ilk kez eşleşen Atalanta, aynı zamanda bir Hollanda temsilcisine de ilk kez rakip olacak. Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Ajax (2G 5B), son mağlubiyetini Şubat 2010'da Juventus'tan aldı (Avrupa Ligi'nde 1-2). Peki, Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Atalanta ve Ajax, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Azzurri d'Italia Stadı'nda oynanacak. Maçı, Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Damir Skomina'nın yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Atalanta - Ajax mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 4 kanalından izlenebilecek.
2. HAFTA MAÇLARI
27 Ekim Salı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A
20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München
23:00 Atletico Madrid v Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B
20:55 Shakhtar Donetsk v Inter
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C
23:00 Marseille v Manchester City
23:00 Porto v Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax
23:00 Liverpool v Midtjylland
28 Ekim Çarşamba:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E
20:55 Krasnodar v Chelsea
23:00 Sevilla v Rennes
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev
23:00 Juventus v Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain
23:00 Manchester United v RB Leipzig