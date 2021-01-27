Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Yarı finale yükselmek adına karşılaşacak olan Atalanta ve Lazio, bu akşam sahaya çıkıyor. Peki, Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
İtalya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupada çeyrek final maçlarının oynandığı haftada yarı finale yükselen ilk takım, Milan'ı 2-1 deviren Inter olmuştu. Bu akşam oynanacak Lazio - Atalanta mücadelesi de futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçlar arasında. Karşılaşma hakkında detaylı bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
LAZİO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Atalanta - Lazio mücadelesi, bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Atalanta'nın Azzurri d'Italia stadında oynanacak zorlu karşılaşmayı, Luca Pairetto yönetecek.
HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası'nın Türkiye'deki yayıncılığını üstlenen TRT Spor, Lazio-Atalanta mücadelesini de TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz futbolseverlere sunacak. Karşılaşmayı bu akşam saat 19.45'te TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.