İtalya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupada çeyrek final maçlarının oynandığı haftada yarı finale yükselen ilk takım, Milan'ı 2-1 deviren Inter olmuştu. Bu akşam oynanacak Lazio - Atalanta mücadelesi de futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçlar arasında. Karşılaşma hakkında detaylı bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

LAZİO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Atalanta - Lazio mücadelesi, bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Atalanta'nın Azzurri d'Italia stadında oynanacak zorlu karşılaşmayı, Luca Pairetto yönetecek.

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası'nın Türkiye'deki yayıncılığını üstlenen TRT Spor, Lazio-Atalanta mücadelesini de TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz futbolseverlere sunacak. Karşılaşmayı bu akşam saat 19.45'te TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.