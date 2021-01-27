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Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Yarı finale yükselmek adına karşılaşacak olan Atalanta ve Lazio, bu akşam sahaya çıkıyor. Peki, Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupada çeyrek final maçlarının oynandığı haftada yarı finale yükselen ilk takım, Milan'ı 2-1 deviren Inter olmuştu. Bu akşam oynanacak Lazio - Atalanta mücadelesi de futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçlar arasında. Karşılaşma hakkında detaylı bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

LAZİO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Atalanta - Lazio mücadelesi, bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Atalanta'nın Azzurri d'Italia stadında oynanacak zorlu karşılaşmayı, Luca Pairetto yönetecek. 

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası'nın Türkiye'deki yayıncılığını üstlenen TRT Spor, Lazio-Atalanta mücadelesini de TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz futbolseverlere sunacak. Karşılaşmayı bu akşam saat 19.45'te TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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