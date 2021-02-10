İtalya Kupası'nda ilk finalist geçtiğimiz gün oynanan Juventus-Inter maçının ardından belli oldu. Yarı finalin ilk maçında Inter'i 2-1 mağlup eden Juventus, rövanş maçında rakibiyle 0-0 berabere kalarak finale kalmayı başardı. Torino ekibinin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Atalanta-Napoli maçı ile belli olacak. İki takımın yarı final ilk maçında oynadığı karşılaşma, 0-0 sona ermişti. Peki, Atalanta-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz hangi kanalda? İşte detaylar...

ATALANTA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta ile Napoli arasında oynanacak olan İtalya Kupası yarı final ikinci maçı, bu akşam saat 22.45'te Azzurri d'İtalia Stadı'nda oynanacak.

Gian Piero Gasperini'nin takımı, Napoli'yi mağlup ederek 58 yıllık kupa hasretine son vermeye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Atalanta son olarak 2 yıl önce finale adını yazdırmış ancak Lazio'ya mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Napoli, geçen yıl finalde Juventus'u yenerek 6 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşmıştı. İki takım arasında ligde oynanan son maçı, Napoli evinde 4-1 kazanmıştı.

HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası'nın yayıncısı TRT, Atalanta-Napoli maçını da futbolseverler ile buluşturacak. Bu karşılaşmayı saat 22.45'te TRT Spor'dan naklen izleyebilirsiniz.