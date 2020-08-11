Tüm dünyayı etkisi altına alına koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenmek zorunda olan Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, geri döndü. Geçtiğimiz hafta son 16 turu maçları ile yeniden futbolseverler ile buluşan Devler Ligi'nde çeyrek final zamanı geldi çattı. Bu sezon Serie A'nın en flaş takımlarından birisi olan Atalanta, Fransa'nın erken şampiyonu PSG ile karşılaşacak. Atalanta, 2019-2020 sezonunda 47 maçta 115 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı. Paris Saint Germain'in ise kadro kalitesi ortada. Zorlu geçecek mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan taraf rövanş maçına gerek duymadan bir üst tura çıkabilecek. Peki, Atalanta - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

ATALANTA-PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Portekiz'de Benfica'nın Estadio da Luz stadının (Işık Stadyumu) ev sahipliği yapacağı mücadele 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü oynanacak. 22.00'da başlayacak karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. VAR ekranının başındaki isim ise Stuart Attwell olacak. Karşılaşma koronavirüs önlemleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Atalanta-Paris Saint Germain arasında oynanacak mücadele 12 Ağustos saat 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Gollini, Toloi, Djimitsi, Caldara, Hateboer, Gosens, Pasalic, Freuler, Luis Muriel, Papu Gomez, Zapata

PSG: Keylor Navas, Thiago Silva, Kehrer, Marquinhos, Mitchel Bakker, Paredes, Gueye, Di Maria, Sarabia, Neymar, İcardi

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Ağustos Perşembe:

Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

14 Ağustos Cuma:

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi:

Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)