Atalanta Real Madrid maç özeti izle 0-1! Ferlan Mendy'den şık gol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı Alman ekibi Atalanta ile Real Madrid arasında oynanacak olan maç ile devam etti.

Azzurri d'Italia stadyumunda Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadeleyi Tobias Stieler yönetti. Mücadelenin henüz 17.dakikasında Remo Freuler, Ferlan Mendy'ye yaptığı faulün ardından direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Atalanta'nın 10 kişi kalmasının ardından maça ağırlığını koyan Real Madrid, mücadelenin 85.dakikasında sol bek Ferlan Mendy'nin uzaktan attığı şutun filelere buluşmasıyla mücadelede 1-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Real Madrid, 17 Mart Çarşamba günü oynanacak olan maç öncesi avantaj yakaladı.

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE

Atalanta ile Real Madrid arasında oynanan maçın özetini Bein Sports'un internet sitesinden izleyebilirsiniz.

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