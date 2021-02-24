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  3. Atalanta Real Madrid maç özeti izle 0-1! Ferlan Mendy'den şık gol

Atalanta Real Madrid maç özeti izle 0-1! Ferlan Mendy'den şık gol

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında Atalanta, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'e Ferlan Mendy'nin attığı golle 1-0 yenildi.

Atalanta Real Madrid maç özeti izle 0-1! Ferlan Mendy'den şık gol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı Alman ekibi Atalanta  ile Real Madrid arasında oynanacak olan maç ile devam etti. 

Azzurri d'Italia stadyumunda Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadeleyi  Tobias Stieler yönetti.  Mücadelenin henüz 17.dakikasında  Remo Freuler, Ferlan Mendy'ye yaptığı faulün ardından direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Atalanta'nın 10 kişi kalmasının ardından maça ağırlığını koyan Real Madrid, mücadelenin 85.dakikasında sol bek  Ferlan Mendy'nin uzaktan attığı şutun filelere buluşmasıyla mücadelede 1-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Real Madrid, 17 Mart Çarşamba günü oynanacak olan maç öncesi avantaj yakaladı.

Atalanta Real Madrid maç özeti izle 0-1! Ferlan Mendy'den şık gol

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE

Atalanta ile Real Madrid arasında oynanan maçın özetini Bein Sports'un internet sitesinden izleyebilirsiniz.

ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Atalanta Real Madrid maç özeti izle 0-1! Ferlan Mendy'den şık gol

Tayfun Altuntaş
Editör
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