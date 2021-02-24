Atalanta- Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı Alman ekibi Atalanta ile Real Madrid arasında oynanacak olan maç ile devam edecek.

ATALANTA- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Mönchengladbach ile Manchester City arasında oynanacak olan mücadele (24 Şubat Çarşamba) Türkiye saati ile saat 23.00'de oynanacak ve Bein Sports HD1'den naklen ve şifreli yayınlanacak. Azzurri d'Italia oynanacak olan maçta Tobias Stieler düdük çalacak.