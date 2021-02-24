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Atalanta- Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında Atalanta, Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Atalanta- Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Atalanta- Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı Alman ekibi Atalanta  ile Real Madrid arasında oynanacak olan maç ile devam edecek. 

ATALANTA- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Mönchengladbach ile Manchester City arasında oynanacak olan mücadele (24 Şubat Çarşamba) Türkiye saati ile saat 23.00'de oynanacak ve Bein Sports HD1'den naklen ve şifreli yayınlanacak.  Azzurri d'Italia  oynanacak olan maçta   Tobias Stieler düdük çalacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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