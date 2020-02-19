Atalanta – Valencia maçı ne zaman? Atalanta – Valencia maçı hangi kanalda?
AVRUPA: Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün başlayan Playofflar ile spor severler "Atalanta – Valencia maçı hangi kanalda?" diye aratmaya başladı bile. Peki Atalanta – Valencia maçı ne zaman? İşte muhtemel 11'ler...
Dünyanın en iyilerini kozlarını paylşatığı Şampiyonlar Ligi'nde bugünün zafer yarışı Atalanta – Valencia arasında olacak.
Peki Atalanta – Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atalanta – Valencia maçı hangi kanalda?
Atalanta ve Valencia 19.02.2020 Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkıyor.
Atalanta’nın Şampiyonlar Ligi’nda oynadığı iç saha maçlarına Giuseppe Meazza Stadyumu ev sahipliği yapıyor. TSİ saat 23:00’da başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Mücadele beIN Spors 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Takımların Muhtemel İlk 11’leri
Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata.
Valencia: Domenech, Gaya, Diakhaby, Mangala, Wass, Parejo, Coquelin, Ferran Torres, Soler, Maxi Gomez, Rodrigo.
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