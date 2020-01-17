Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Atalay Babacan'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten Atalay Babacan ile ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

ATALAY BABACAN KİMDİR?

28 Haziran 2000 Denizli doğumlu. 2013 yılında Denizlispor'dan Galatasaray'a transfer edildi. 53 kez milli oldu ve kariyerinde 80 golü bulunuyor.

10 numara pozisyonunda oynayan 18 yaşındaki futbolcu sol ayağını muhteşem kullanıyor. U17 Avrupa Şampiyanası grup aşamasında 6 maçta 4 gol attı. U17 Milli Takımı'a İtalya maçında ise galibiyeti getiren isim oldu.

Türkiye U17 Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında adını çeyrek finale yazdırırken, takımın 10 numarası Atalay Babacan performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

U17 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Atalay Babacan'ın Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Atalay Babacan'ın sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.