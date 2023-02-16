Atalay Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atalay Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atalay Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atalay Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atalay Yildirim 29 Eylül 2001 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Atalay Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atalay Yildirim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atalay Yildirim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Atalay Yildirim'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Atalay Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atalay Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atalay Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atalay Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U21

22 Ekim 2018 yılında Altınordu U19

1 Temmuz 2019 yılında Niğde Anadolu

3 Ağu 2020 yılında Altınordu U19

4 Ağu 2020 yılında Altınordu

10 Eylül 2020 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu

24 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

31 Aralık 2021 yılında Altınordu

27 Ocak 2022 yılında Bursa Yıldırım

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

Atalay Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atalay Yildirim şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Atalay Yildirim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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