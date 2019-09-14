BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Atalık Tohum Takas Grubu tarafından "Atalık Tokum Takası 2. Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Kurşunlu Köyü'ndeki Göl Flanöz Kadın Girişimci Kooperatifi'ndeki toplantıya, 11 ilden 24 kişi katıldı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Kerim Karaca, çalıştay boyunca atalık tohum konusunda beyin jimnastiği yapacaklarını söyledi.

Atalık Tohum Takas Grubu'nun 45 bin üyesi olduğunu belirten Karaca, "Türkiye'nin bir çok yerinde organize olmuş durumdayız. Elimizdeki atalık tohumları aramızda paylaşıyoruz. Fazla tohumları merkez sorumlularımıza gönderiyoruz." dedi.

Grubun kurucularından Hatice Tahta da çalıştayın gerçekleştirdiği köyden alınabilecek atalık tohumları araştırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu konuda Oğuz Güven hocadan yardım aldık. Kendisi bize ürettiği buğdayları anlattı. Yöreye ait tohumları almayı ve elimizdeki tohumlardan da takas etmeyi düşünüyoruz. Köylü çiftçilerle görüşüp bu anlamda bilinçlendirme sağlamak istiyoruz. En iyi tohumu yaşatmanın yolu, onu sürdürülebilir kılmaktır. Biz bundan yanayız. Özel bir depomuz yok, elimize ne geçerse üretilebilen kişilere veriyoruz, çoğalttırıyoruz ve daha çok insanlarla paylaşıyoruz."

Kaynak: AA