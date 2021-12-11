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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bazı bakanlıklarda açık bulunan görevlere atamalar yapıldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar

11 Aralık 2021 Tarihli ve 31686 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atamalar yapıldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Ufuk Yüksekova atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Çalgan, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim Ak ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim Aslan getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan görevinden alındı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan atandı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

Atama kararlarını görmek için tıklayınız.
 

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