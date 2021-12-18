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  3. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre bazı kuruluşlara ve kurumlara yeni isimlerin atamaları gerçekleştirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar

Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler ve atama kararlarının yer aldığı 18 Aralık 2021 Tarihli ve 31693 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Esma Aksoy seçildi.

Resmi Gazete'yi incelemek için tıklayınız.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar

CUMHURBAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine Vedat Ali Tektaş, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Vedat Işıkhan görevlendirildi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine Fazlı Kılıç getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevden alınarak yerine Musa Şahin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hakan Ay, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Mehmet Demircioğlu getirildi.

Kaynak: AA

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar

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