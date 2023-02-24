Atanas Chepilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Chepilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Chepilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Chepilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Chepilov 6 Şubat 1987 tarihinde Sandanski şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Атанас Василев Чепилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Chepilov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atanas Chepilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Atanas Chepilov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atanas Chepilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Chepilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atanas Chepilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Chepilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ocak 2007 yılında Botev Plovdiv

1 Ocak 2008 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2008 yılında Sportist Svoge

1 Ocak 2009 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ağustos 2009 yılında Montana

1 Temmuz 2011 yılında Beroe

1 Ağustos 2012 yılında Montana

1 Temmuz 2013 yılında Bansko

14 Temmuz 2014 yılında Haskovo

1 Şubat 2015 yılında Pirin

1 Temmuz 2015 yılında Bansko

1 Temmuz 2016 yılında Neftochimik

15 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2017 yılında Bansko

1 Temmuz 2017 yılında Arda Kardzhali

7 Ağustos 2018 yılında Vihren

1 Temmuz 2021 yılında Belasitsa

Atanas Chepilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Chepilov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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