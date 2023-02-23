Atanas Chernev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Chernev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Chernev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Chernev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Chernev 25 Mart 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Атанас Атанасов Чернев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Chernev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ER Sport Agency yapmaktadır. Atanas Chernev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 12 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Atanas Chernev'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Atanas Chernev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Chernev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atanas Chernev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Chernev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Botev Plovdiv

1 Şubat 2020 yılında Getafe U19

12 Mayıs 2020 yılında Botev Plovdiv

Atanas Chernev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Chernev şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Atanas Chernev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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