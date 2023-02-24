Atanas Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atanas Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atanas Dimitrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Atanas Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atanas Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Dimitrov 17 Nisan 1992 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Атанас Николаев Димитров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Dimitrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atanas Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Atanas Dimitrov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atanas Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Atanas Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Botev Vratsa

1 Aralık 2011 yılında Litex U19

1 Mart 2012 yılında Chavdar

1 Temmuz 2012 yılında Litex U19

1 Ağustos 2012 yılında Chavdar

1 Ağustos 2013 yılında Bansko

1 Temmuz 2014 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

18 Ağustos 2016 yılında Belasitsa

1 Temmuz 2017 yılında Botev Vratsa

15 Haziran 2018 yılında Bansko

1 Temmuz 2020 yılında Belasitsa

Atanas Dimitrov kimdir

Atanas Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Dimitrov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Atanas Dimitrov nereli

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