Atanas Kabov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Kabov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Kabov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Kabov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Kabov 11 Nisan 1999 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Атанас Василев Кабов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Kabov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH Sports yapmaktadır. Atanas Kabov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Atanas Kabov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Atanas Kabov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Kabov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atanas Kabov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Kabov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2016 yılında Levski Sofia

1 Ağustos 2017 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2018 yılında Levski Sofia

10 Ocak 2019 yılında Tsarsko Selo

30 Haziran 2019 yılında Levski Sofia

6 Ağustos 2019 yılında Vitosha

30 Haziran 2020 yılında Levski Sofia

8 Eylül 2020 yılında Slavia Sofia

28 Ocak 2021 yılında Septemvri Sofia

Atanas Kabov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Kabov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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