Atanas Karachorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Karachorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Karachorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Karachorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Karachorov 18 Haziran 1998 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Атанас Ангелов Карачоров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Karachorov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Connection yapmaktadır. Atanas Karachorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Atanas Karachorov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atanas Karachorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Karachorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atanas Karachorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Karachorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ludogorets II

10 Ocak 2019 yılında Belasitsa

1 Temmuz 2021 yılında Montana

6 Ocak 2022 yılında Belasitsa

Atanas Karachorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Karachorov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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