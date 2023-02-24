Atanas Stambolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Stambolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Stambolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Stambolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Stambolov 9 Ocak 2003 tarihinde Kuklen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Атанас Веселинов Стамболов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Stambolov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atanas Stambolov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Atanas Stambolov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Atanas Stambolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Stambolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atanas Stambolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Stambolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sokol Markovo

5 Ocak 2022 yılında CSKA 1948 U19

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948 II

Atanas Stambolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Stambolov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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