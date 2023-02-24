Atanas Tasholov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Tasholov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Tasholov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Tasholov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Tasholov 9 Eylül 1998 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Атанас Иванов Ташолов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Tasholov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Atanas Tasholov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Atanas Tasholov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atanas Tasholov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Tasholov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atanas Tasholov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Tasholov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2017 yılında Maritsa

30 Haziran 2018 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Nesebar

30 Haziran 2019 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2019 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiv GO

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2021 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2021 yılında Sozopol

9 Şubat 2022 yılında Levski Krumovgr

Atanas Tasholov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Tasholov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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