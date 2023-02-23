Atanas Trica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Trica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Trica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Trica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Trica 9 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Atanas Ioan Trică şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Trica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Atanas Trica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Atanas Trica'nin CSA Steaua ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Atanas Trica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Trica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atanas Trica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Trica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2022 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2022 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2023 yılında Univ. Craiova

Atanas Trica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Trica şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Atanas Trica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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