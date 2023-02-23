Atanas Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Yordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Yordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Yordanov 10 Şubat 2002 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Атанас Станиславов Йорданов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Yordanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atanas Yordanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Atanas Yordanov'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atanas Yordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Yordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Atanas Yordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Yordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Beroe StZ II

10 Ocak 2022 yılında Botev II

1 Ocak 2023 yılında Beroe

Atanas Yordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Yordanov şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.