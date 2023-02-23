Atanas Zehirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanas Zehirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanas Zehirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanas Zehirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanas Zehirov 13 Şubat 1989 tarihinde Kochan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Атанас Цанков Зехиров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanas Zehirov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Atanas Zehirov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Atanas Zehirov'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Atanas Zehirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atanas Zehirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atanas Zehirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanas Zehirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CSKA Sofya

1 Ocak 2010 yılında Sliven

30 Haziran 2010 yılında CSKA Sofya

1 Ocak 2011 yılında Pirin

1 Mart 2013 yılında Beroe

1 Temmuz 2017 yılında Cherno More

1 Ocak 2019 yılında Botev Plovdiv

13 Ocak 2020 yılında Botev Vratsa

10 Eylül 2021 yılında Arda Kardzhali

Atanas Zehirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanas Zehirov şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atanas Zehirov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Sofia (bis 2008)

Bulgaristan takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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