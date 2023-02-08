Atanasio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanasio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atanasio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atanasio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Atanasio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanasio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Atanasio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanasio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanasio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanasio 24 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manoel Atanásio da Silva Neto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanasio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atanasio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Atanasio'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atanasioboyu ve yaşı kaç

Atanasio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Atanasio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Atanasio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanasio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Atlético-GO U20

26 Ağu 2021 yılında Vila Nova U20

1 Şubat 2022 yılında Vila Nova FC

Atanasio kimdir

Atanasio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanasio şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Atanasio nereli

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