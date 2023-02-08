Atanasio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanasio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atanasio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atanasio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atanasio 24 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manoel Atanásio da Silva Neto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atanasio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atanasio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Atanasio'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atanasio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Atanasio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Atanasio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atanasio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Atlético-GO U20

26 Ağu 2021 yılında Vila Nova U20

1 Şubat 2022 yılında Vila Nova FC

Atanasio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atanasio şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.