Ataru Esaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ataru Esaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ataru Esaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ataru Esaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ataru Esaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ataru Esaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ataru Esaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ataru Esaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ataru Esaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ataru Esaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ataru Esaka 31 Mayıs 1992 tarihinde Sanda, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 江坂 任 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ataru Esaka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Ataru Esaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ataru Esaka'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ataru Esaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ataruesaka10/

Ataru Esaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ataru Esaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ataru Esaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ataru Esaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında RKU

1 Şubat 2015 yılında Thespaku. Gunma

1 Şubat 2016 yılında Omiya Ardija

6 Ocak 2018 yılında Kashiwa Reysol

12 Temmuz 2021 yılında Urawa Reds

1 Ocak 2023 yılında Ulsan Hyundai

Ataru Esaka kimdir

Ataru Esaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ataru Esaka şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sanda Woody SC, Sanda Yurinokidai Jr HS, Kobe Koryo Gakuen HS (2008-2010), Ryutsu Keizai University (2011-2014)

Ataru Esaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Ataru Esaka nereli

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