Atasay Kamer kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hande Erçel ile sevgili mi? İşte, Atasay Kamer'in biyografisi...

Magazin gündemine bomba gibi düşen Atasay Kamer ve Hande Erçel'in gizli aşkı olduğu iddia edilen, Atasay Kamer kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hande Erçel ile sevgili mi? sorularını da beraberinde getirdi. Söylemezsem Olmaz programını izleyenler çeşitli konu başlıklarına göz atıyor. İşte, Atasay Kamer'in biyografisi...

ATASAY KAMER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR? ATASAY KAMER'İN BİYOGRAFİSİ...

Atasay Kamer, 1986 yılında dünyaya gelmiştir. 36 yaşında olan Kamer, London School of Economics and Political Science'ta Yönetim Ekonomisi, New York Pace Üniversite'sinde İşletme Yönetimi lisans eğitiminin ardından Goldman Sachs'ta staj yapmıştır.

Stajın ardından Türkiye'ye dönerek dedesi Atasay Kamer'in ilk oluşturduğu Asgold markasının yeniden canlandırma ve pazarlama sürecinde görev almıştır. Kurduğu sistem ve geliştirdiği projeler ile hızlıca Atasay bünyesinde de çalışmalarını faaliyete geçirerek Atasay'ın Pırlanta Markaları Direktörlüğü'ne geçmiştir. 2015 Ocak ayından itibaren ise CEO'luk görevine atanan Atasay Kamer, aile şirketi olan Atasay Kuyumculuk ve markalarının genel müdürlüğünü yapmaktadır.

HANDE ERÇEL İLE SEVGİLİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz programında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Atasay reklam organizasyonunda, Atasay Kamer ile Hande Erçel yakınlaştı. Markanın reklam yüzü olan Hande Erçel'in, kısa süre önce sonlandırdığı ilişkisi Kerem Bursin ile, bu sebepten dolayı mı ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.