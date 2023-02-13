Ataşehir depreme dayanıklı mı? Ataşehir'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Ataşehir depreme dayanıklı mı? Ataşehir deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Ataşehir’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Ataşehir depreme dayanıklı mı? Ataşehir'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Ataşehir Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Ataşehir’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

atasehir-deprem-risk-haritas-1i.jpg

Ataşehir için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 28 ile 7 bin 734 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 37 ile 10 bin 297 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 35 ile 9 bin 551 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

satsehir-risk-hartasi-2.jpg

Ataşehir depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Ataşehir genelinde çok ağır hasarlı 123, ağır hasarlı 471, orta hasarlı 2 bin 756 Hafif hasarlı ise 6 bin 833 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
AŞIKVEYSEL518102266
ATATÜRK21276209
BARBAROS1450248498
ESATPAŞA520140422
FERHATPAŞA426191493
FETIH1326102
İÇERENKÖY23764651180
İNÖNÜ417115392
KAYIŞDAĞI1052352785
KÜÇÜKBAKKALKÖY1341200501
MEVLANA1864188
MİMAR SİNAN21381203
MUSTAFA KEMAL828145345
ÖRNEK931181463
YENİ ÇAMLICA524152319
YENİSAHRA1751205397
YENİŞEHİR011370
TOPLAM1234712.7566.833

Ataşehir'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
AŞIKVEYSEL431226
ATATÜRK201130
BARBAROS1194288
ESATPAŞA311433
FERHATPAŞA00526
FETIH1037
İÇERENKÖY19861133
İNÖNÜ201436
KAYIŞDAĞI723176
KÜÇÜKBAKKALKÖY1163571
MEVLANA20720
MİMAR SİNAN10718
MUSTAFA KEMAL641840
ÖRNEK742554
YENİ ÇAMLICA311128
YENİSAHRA1093264
YENİŞEHİR0025
TOPLAM8947330755

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Ataşehir geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Ataşehir ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
AŞIKVEYSEL456
ATATÜRK706
BARBAROS1.281
ESATPAŞA598
FERHATPAŞA784
FETIH203
İÇERENKÖY2.792
İNÖNÜ775
KAYIŞDAĞI1.930
KÜÇÜKBAKKALKÖY1.284
MEVLANA470
MİMAR SİNAN370
MUSTAFA KEMAL643
ÖRNEK966
YENİ ÇAMLICA630
YENİSAHRA671
YENİŞEHİR134
TOPLAM14.702

Ataşehir Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Ataşehir’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

atasehir-risk-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Ataşehir Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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