Ataşehir depreme dayanıklı mı? Ataşehir'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Ataşehir Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Ataşehir’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Ataşehir için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 28 ile 7 bin 734 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 37 ile 10 bin 297 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 35 ile 9 bin 551 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Ataşehir depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Ataşehir genelinde çok ağır hasarlı 123, ağır hasarlı 471, orta hasarlı 2 bin 756 Hafif hasarlı ise 6 bin 833 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI AŞIKVEYSEL 5 18 102 266 ATATÜRK 2 12 76 209 BARBAROS 14 50 248 498 ESATPAŞA 5 20 140 422 FERHATPAŞA 4 26 191 493 FETIH 1 3 26 102 İÇERENKÖY 23 76 465 1180 İNÖNÜ 4 17 115 392 KAYIŞDAĞI 10 52 352 785 KÜÇÜKBAKKALKÖY 13 41 200 501 MEVLANA 1 8 64 188 MİMAR SİNAN 2 13 81 203 MUSTAFA KEMAL 8 28 145 345 ÖRNEK 9 31 181 463 YENİ ÇAMLICA 5 24 152 319 YENİSAHRA 17 51 205 397 YENİŞEHİR 0 1 13 70 TOPLAM 123 471 2.756 6.833

Ataşehir'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI AŞIKVEYSEL 4 3 12 26 ATATÜRK 2 0 11 30 BARBAROS 11 9 42 88 ESATPAŞA 3 1 14 33 FERHATPAŞA 0 0 5 26 FETIH 1 0 3 7 İÇERENKÖY 19 8 61 133 İNÖNÜ 2 0 14 36 KAYIŞDAĞI 7 2 31 76 KÜÇÜKBAKKALKÖY 11 6 35 71 MEVLANA 2 0 7 20 MİMAR SİNAN 1 0 7 18 MUSTAFA KEMAL 6 4 18 40 ÖRNEK 7 4 25 54 YENİ ÇAMLICA 3 1 11 28 YENİSAHRA 10 9 32 64 YENİŞEHİR 0 0 2 5 TOPLAM 89 47 330 755

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Ataşehir geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Ataşehir ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI AŞIKVEYSEL 456 ATATÜRK 706 BARBAROS 1.281 ESATPAŞA 598 FERHATPAŞA 784 FETIH 203 İÇERENKÖY 2.792 İNÖNÜ 775 KAYIŞDAĞI 1.930 KÜÇÜKBAKKALKÖY 1.284 MEVLANA 470 MİMAR SİNAN 370 MUSTAFA KEMAL 643 ÖRNEK 966 YENİ ÇAMLICA 630 YENİSAHRA 671 YENİŞEHİR 134 TOPLAM 14.702

Ataşehir Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Ataşehir’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Ataşehir Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.