Ataşehir TEM Otoyolunda kaza! 4 yaralı var
Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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11 Ocak 2020 Cumartesi 08:45
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