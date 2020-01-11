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  3. Ataşehir TEM Otoyolunda kaza! 4 yaralı var

Ataşehir TEM Otoyolunda kaza! 4 yaralı var

Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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11 Ocak 2020 Cumartesi 08:45

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