İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 70 ülkeden gelen 180 öğrenci ile 800 Ataşehirli çocuk ve gencin katıldığı "Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu Festivali" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivale Yeditepe Üniversitesi de destek verdi.

Çocuk ve gençlerin dünyayı farklı açılardan görmeleri ve değişime açık bireyler olmalarına katkı sağlamayı hedefleyen yaz okulunda, 70 ülkeden gelen 180 öğrenci ile 800 Ataşehirli çocuk ve genç, 8 merkezde 8 farklı proje gerçekleştirdi.

Yabancı öğrenciler ve Ataşehirli öğrenciler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler'in belirlediği dünya sorunları üzerine çalışmalar yaparak vizyon ve duyarlılıklarını geliştirdi. Eğitim dilinin İngilizce olduğu projelerde öğrenciler; etkili konuşma, iletişim becerileri, kişisel becerilerinin gelişimi adına yaz okulu deneyimi yaşadı.

Ataşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen koordinatörler eşliğinde, okudukları bölümlere göre sınıflandırılan öğrenciler, yabancı katılımcılarla yeni arkadaşlıklar kurarak İngilizcelerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Projenin paydaşlarından Yeditepe Üniversitesi de öğrencilere yurt desteği sağladı.

Proje kapsamında İtalya, Almanya, Fas, Mısır, İran, Fransa, Gana, Hollanda, Mısır, Hindistan, Malezya, Avustralya, Kırgızistan, Azerbaycan, Cezayir, İspanya, Pakistan ve daha birçok ülkeden gelen öğrenciler festival alanında açtıkları stantlarla etkinliğe renk kattı. Yabancı öğrenciler kendi ülke kültürlerini, yerel danslarını, yemeklerini ve müziklerini tanıtma imkanına sahip oldu. Öğrenciler, festivalde ülkelerinin halk danslarını ve sokak oyunlarını da sergiledi.





Kaynak: AA