Ataşehir’de alışveriş merkezinde yangın paniği

Ataşehir'de bir alışveriş merkezinin otopark katında bulunan bir depoda kabloların yanmasıyla yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otoparkı dumanlar kapladığı görüldü.

Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark katındaki bir depoda saat 18.00 sıralarında yangın meydana geldi. Depodaki kabloların alev almasıyla çıkan yangın nedeniyle otoparkı yoğun duman kapladı. Otoparkta bulunan görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altona alındı.

Kaynak: İHA