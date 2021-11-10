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  3. Ataşehir'de dehşet! Samuray kılıçlı saldırıya uğrayan Başak Cengiz öldü! Şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Filmden etkilenmiş

Ataşehir'de dehşet! Samuray kılıçlı saldırıya uğrayan Başak Cengiz öldü! Şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Filmden etkilenmiş

İstanbul Ataşehir'de Göktürk B. isimli kişinin samuray kılıcı ile yaraladığı Başak Cengiz isimli kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken gözaltına alınan Göktürk B.'nin emniyetteki ifadesinde izlediği filmlerden etkilendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Ataşehir'de dehşet! Samuray kılıçlı saldırıya uğrayan Başak Cengiz öldü! Şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Filmden etkilenmiş

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde  Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Göktürk B. bilinmeyen bir nedenle elindeki samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i (28) yaraladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan kadın, olayı görenlerin ihbarı sonucu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de dehşet! Samuray kılıçlı saldırıya uğrayan Başak Cengiz öldü! Şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Filmden etkilenmiş

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden yapılan müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Polis olayın ardından Göktürk B.'yi gözaltına alarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. 

Şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

BAŞAK CENGİZ KİMDİR? 

Başak Cengiz, 28 yaşındaydı ve mimardı. Başak Cengiz'in bir ay sürecek olan eğitim nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a gelmiş ve Ataşehir'deki Finans Merkezi'nde otelde kalıyordu

Başak Cengiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz. 

{TITLE_STRIP}Ataşehir'de cinayet: Başak Cengiz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Katil kim? Tutuklandı mı?

Ataşehir'de dehşet! Samuray kılıçlı saldırıya uğrayan Başak Cengiz öldü! Şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Filmden etkilenmiş

FİLMDEN ETKİLENDİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, maktulü tanımadığını ve şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Ataşehir'de dehşet! Samuray kılıçlı saldırıya uğrayan Başak Cengiz öldü! Şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Filmden etkilenmiş

ACILI BABA KONUŞTU: 15 GÜN SONRA EVİNE DÖNECEKTİ

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz kız hakkında şunları söyledi:

 “Çok başarılı bir öğrenciydi, okulunu sorunsuz bitirdi, mimar oldu. İşinde de çok iyiydi. Ofisi Ankara’da olmasına rağmen İstanbul’daki bir proje için iki aylığına Ataşehir’e geldi. 15 günü kalmıştı, 15 gün sonra Ankara’ya evine dönecekti” 

Ataşehir'de dehşet! Samuray kılıçlı saldırıya uğrayan Başak Cengiz öldü! Şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Filmden etkilenmiş

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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