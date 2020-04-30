Ataşehir'de fırınlar denetlendi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, fırınlarda denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fırınları denetleyen zabıta ekipleri, çalışanların maske ve eldiven takıp takmadığını kontrol etti. Fırın sahiplerine ve vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini söyleyen ekipler, ekmek, pide gibi ürünlerin hijyen, etiket ve gramajlarının da denetimini yaptı.

Fırıncılar, iftara iki saat kala pide üretimini durdurmaları, satış ve para işlemleri için ayrı kişilerin görevlendirilmesi konularında uyarıldı.









Kaynak: AA