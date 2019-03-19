Ataşehir’de gece vakti otomobil kundaklayan şahıslar kamerada

Ataşehir'de motosikletli iki kişi, park halindeki bir aracı kundaklayıp olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Aracın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Motosikletle aracın yanına gelen iki kişi, Nail Kundakçı'ya ait otomobile önce hasar verdi. Şahıslar daha sonra şahıslar aracın üzerine yanıcı madde atarak aracı kundakladı. Motosikletli şahıslar olay yerinden hızla uzaklaşırken, aracın yandığını gören bir vatandaş yangına müdahale etti. Yangını söndüren vatandaş, aracın sahibine ve polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili inceleme yapan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs ile kundaklanan aracın sahibi Nail Kundakçı arasında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Kundaklama anı ise bir güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA