Ataşehir'de hareketlilik (1)
ATAŞEHIR'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.
ATAŞEHIR'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.
Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası alınamayan otomobilden havaya 4 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, büro önüne şerit çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler havaya ateş açan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.