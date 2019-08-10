Ataşehir'de kamyonetten indirilirken kaçan dana zor anlar yaşattı

ATAŞEHİR'de kamyonetten indirilirken kaçan kurbanlık dana, dereye girdi. Sahiplerinin belediye ekiplerine haber verdiği dana 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde kurban pazarından evin bahçesine getirilen kurbanlık dana, araçtan indirilirken kaçtı. Aralarında veterinerin de bulunduğu 3 kişilik ekip dananın kaçtığı bölgeye geldi. Dananın sakinleşmesi için danaya uyuşturuculu iğne atıldı. Dana bu kez Çamaşırcı Deresi'ne kaçtı. Sakinleşmeyen dana, derenin içinde uzun süre gezindi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri de danayı yakalayamadı. Çevredeki vatandaşlar danayı ip atarak yakalamak istedilerse de başarılı olamadı. Dana zaman zaman kendisini yakalamak isteyenleri kovaladı. Dereden çıkan yorgun, uyuşturucunun etkisinde kalan dana mahallede bir sokak arasında takip eden 3 kişi tarafından yakalandı. Yakalamaya katılanlardan biri "Arkadaş kamyondan indirirken kaçırmış. Ama sonunda çok şükür yakaladık. Bununla geçmiş olsun." dedi.

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DHA