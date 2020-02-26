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Ataşehir'de kaza yapan otobüs havada asılı kaldı

İstanbul Ataşehir'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcu yaralandı.

Ataşehir'de kaza yapan otobüs havada asılı kaldı

Ataşehir'de sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Özel halk otobüsünün otomobil ile çarpıştığı kazada, bir yolcu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.

 

Ataşehir'de kaza yapan otobüs havada asılı kaldı

Ataşehir'de kaza yapan otobüs havada asılı kaldı

 




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