Ataşehir’de kullanılmayan kumaşlardan bez torba yaptılar

Yeni yılla birlikte kullanımı sınırlandırılan plastik poşetler, Ataşehir'de tarih oluyor. Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Gönüllüleri Derneği ile el ele vererek kullanılmayan giysiler ve atık kumaşlardan bez çantalar meydana getirerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Ataşehirli kadınların rengarenk kumaşlardan diktiği bez çantalarla hem atık kumaşlar değerlendiriliyor, hem de plastik poşet kullanımı azaltılıyor.

Plastik poşet kullanımına karşı 2013 yılında harekete geçen Ataşehir Belediyesi, yeni yılda Türkiye genelinde plastik poşet kullanımının sınırlandırılmasıyla birlikte geri dönüşümde örnek bir projenin hayata geçirilmesine öncülük ediyor. Evlerde kullanılmayan giysi ve atık kumaşlar, Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle Ataşehir Gönüllüleri Derneği'nde bir araya gelen kadınlar tarafından bez çantalara dönüştürülüyor. Rengarenk kumaşlardan meydana getirilen bez çantalar, Ataşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bugün Ataşehir Bulvarı üzerinde kendilerine hediye edilen bez torbaları alan vatandaşlar, belediyenin çevre konusundaki duyarlı çalışmasını takdirle karşıladı.

Projeyle ilgili bilgi veren Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, "1 Ocak 2019 itibarı ile artık plastik poşet kullanımına sınırlama getirilerek ücretli hale getirildi. Ama astlında Ataşehir Belediyesi 2013 yılında bu projeyi hayata geçirdi ve halen uyguluyor. Biz 2012 yılının ortalarından itibaren bir saha çalışması yaptık ve Ataşehir halkına, "Plastik poşet yasaklansın mı?" diye sorduk. Esnafla bir araya geldik. Bunun sonucunda Ataşehir Belediye Meclisi'nden plastik poşet kullanımının sınırlandırılması ve yasaklanmasıyla ilgili bir karar geçirdik. Bu çerçevede pazarlarda vatandaşlarımıza biyobozunur poşet, kese kağıdı ve bez torba dağıttık. Yani Ataşehir halkı aslında 2013 yılından beri bez torbayla tanışıyor ve plastiğin zararlarıyla ilgili de bilgi sahibi. Bunlar petrol türevlerinden üretiliyor ve karbon salınımı dolayısıyla küresel ısınmanın da en önemli sebeplerinden birisi plastik kullanımı. 2018 yılı itibarı ile İstanbul'un günlük evsel atık miktarı 19 ton. Bunun yüzde 10'u poşet çıkıyor. Bu çok önemli bir rakam. Çevrenin ve doğanın kirlenmesiyle ilgili hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Biz de bu çerçevede yasal olarak da çıkınca Ataşehir Gönüllüleri Derneği ile bir araya geldik. Evlerden ve kendi personelimizden topladığımız atık kumaş parçalarından bez poşetler yaptık ve burada Ataşehir halkına dağıttık. Onları bu konuda bilgilendirdik. İnanıyorum ki bu büyüyecek ve İstanbul'a yayılacak, ardından tüm Türkiye'ye yayılacak. Biz her zaman çevre için varız" diye konuştu.

Ataşehir Bulvarı üzerindeki çalışmada bez torbasını alan vatandaşlardan Adem Özden, "Gayet güzel bir çalışma. Geri dönüşümlü poşetlerin kullanılmasını destekliyoruz. Eskiden kullandığımız poşetler yaklaşık 400 yıl doğada kalıyor ve doğayı kirletiyor. Biz yurtdışına çıktığımızda uzun yıllardır bu uygulamayı görüyorduk. Bu uygulamanın Türkiye'ye de gelmiş olmasını destekliyoruz" dedi.

Ataşehir Gönüllüleri Derneği Biçki Dikiş Eğitmeni Melek Kösteleli, "Burada boş zamanlarımızı kıymetli bir şekilde değerlendiriyoruz. Ben çanta projemizle doğaya ve ülkeye katkıda bulunmak istedik. Kullanmadığımız gömlek, bluz, çarşaf, kılıfları yıkayıp ütülediğimizde çok eğerli kumaşlar elde ediyoruz. Elde ettiğimiz bez torbaların her biri birbirinden güzel oluyor ve kıymetli modeller ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Bez torba çalışmalarına emeğiyle destek veren Berrin Karataş, "Çalışma hayatı sonrasında boşlukta kalıyor insan. Burada hem faydalı olmak için, hem de günlerde vakit geçirmek yerine daha verimli olduğumu düşündüğüm için buradayım" dedi.

Ataşehir Gönüllüleri Derneği Başkanı Şenel Dınız ise, "Para harcanarak değil, evdeki yastık, çarşaf, bluzları toplayalım dedik. Dikiş hocamız sağ olsun, kursiyerleriyle yardımcı oldu. El birliğiyle bu proje başladı. İnşallah yararlı olur, mutlu oluruz. Poşetler 100 sene erimiyor. Naylon poşetler Türkiye için en zararlı şey. Milletimiz için varız" diye konuştu.

Kaynak: İHA