Ataşehir'de otomobil apartmanın bahçesine uçtu! 1 kişi yaralandı

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde içinde baba ve oğlun bulunduğu bir otomobil, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak önce bir otomobile çarptı. Sonradan bir apartmanın bahçesine uçtu. Otomobildeki babanın yaralanması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Ataşehir Kayıdşağı Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda içerisinde baba ve oğlunun bulunduğu otomobil, iddiaya göre freninin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkarak önce bir otomobile çarptı ardından bir apartmanın bahçesine girdi.

Otomobil bahçe kapısına çarparak durabilirken otomobilde bulunan baba ise yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bahçe kapısı, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazaya tanık olan bir görgü tanığı, "Üstten geliyordu. İlk direğe çarptı, en son buradaki arabaya çarpıp durdu. Freni patlamış” dedi.