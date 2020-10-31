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Ataşehir'de patlama!

Ataşehir'de bir çöp konteynerinde gerçekleştiği belirlenen patlamada ölen ya da yaralanan bulunmazken, park halindeki bir otomobil hasar gördü. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Ataşehir'de patlama!

Ataşehir'deki bir çöp konteynerinde, sebebi henüz öğrenilemeyen bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevreye saçılan konteynerin parçaları park halindeki bir otomobilde hasar oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinde önlem alan polis, inceleme başlattı.

 

Berna Akkaya
Editör


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