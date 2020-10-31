Ataşehir'de patlama!

Ataşehir'deki bir çöp konteynerinde, sebebi henüz öğrenilemeyen bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevreye saçılan konteynerin parçaları park halindeki bir otomobilde hasar oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinde önlem alan polis, inceleme başlattı.