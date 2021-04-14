Ataşehir’de pes dedirten hırsızlık! Oyun konsollarını çaldılar

Ataşehir'de bir iş yerine girerek 3 adet oyun konsolu çalan 3 şahıs polisin takibiyle yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ÇOK SAYIDA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ataşehir'de Mevlana Mahallesinde bulunan bir iş yerinden 3 adet oyun konsolu çalınması sonucu polis ekipleri çalışma başlattı. İş yerinde yapılan kamera çalışmalarında, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.G., M.G. ve S,Ş isimli 3 şüpheli şahıs hırsızlık olayından sonra kaçtıkları spor otomobil ile birlikte 12.04.2021 günü Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında S.Ş. ve M.G.'nin "Hırsızlık" suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen B.G., M.G. ve S,Ş isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı