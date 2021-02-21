Ataşehir'de pitbull dehşeti! Kız çocuğu canının zor kurtardı

Ataşehir'de sokakta yürüyen bir kız çocuğu bir anda karşısına çıkan pitbullun saldırısına maruz kaldı. Kendini bir türlü pitbullun darbelerinden kurtulamayan kızın yardımına yoldan geçmekte olan bir vatandaş koştu. Kurtarılıp hastaneye kaldırılan kızın o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Geçtiğimiz salı günü Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde saat 10.30 sularında gerçekleşen olayda evinden çıkan kız çocuğu, sahibi tarafından başıboş bırakılan pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Uzun süre boyunca köpekten kendini kurtarmaya çalışan kız vücudunun birçok yerinden yara aldı.

ÇEVREDEN GEÇENLER TARAFINDAN KURTARILDI

O anda olay yerinden geçen bir kişi duruma müdahale ederek kızı kurtarmayı başardı. Apar topar hastaneye kaldırılan kız , tedavi altına alınırken o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye böylr kaydedildi.